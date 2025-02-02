Galatasaray, Alvaro Morata ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Galatasaray, Alvaro Morata ile Görüşmelere Başladı

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata ile transfer görüşmelerine başladığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'a İniş Yapması Bekleniyor

Transfer süreciyle ilgili olarak, Morata'nın bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Taraftarlar, yıldız futbolcunun transferinin sonuçlanmasını merakla bekliyor.