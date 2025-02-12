Galatasaray Ara Transfer Dönemini 7 Yeni Oyuncuyla Tamamladı

Galatasaray Ara Transfer Döneminde Hız Kesmiyor

Galatasaray Kulübü, futbol dünyasında "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil döneminde 7 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Son iki sezonda Süper Lig şampiyonu olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına yükselmeyi başardı.

Yeni Eklemelerle Güçlü Kadro

Galatasaray, ara transfer döneminde çeşitli takımlardan oyuncular transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. İlk olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer eden "Cimbom", İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol santrfor Alvaro Moratayı kiraladı. Eski oyuncusu Mario Leminayı Wolverhampton'dan geri getiren Galatasaray, Belçika'nın Genk takımından Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'yı da kadrosuna kattı.

Daha sonra Lens'ten Polonyalı Przemyslaw Frankowskiyi kiralayan Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay ile de anlaşma sağladı.

Öne Çıkan Transferler ve Maliyetler

Aşağıda Galatasaray'ın yeni transferleri ve maliyet bilgileri yer almaktadır:

Carlos Cuesta - Genk (Belçika): 3,5 yıl, 8 milyon Avro

- Genk (Belçika): 3,5 yıl, 8 milyon Avro Przemyslaw Frankowski - Lens (Fransa): Sezon sonuna kadar kiralık, 1 milyon Avro

- Lens (Fransa): Sezon sonuna kadar kiralık, 1 milyon Avro Alvaro Morata - Milan (İtalya): 1 yıllık kiralık, 6 milyon Avro

- Milan (İtalya): 1 yıllık kiralık, 6 milyon Avro Ahmed Kutucu - Eyüpspor: 3,5 yıl, 5 milyon 962 bin Avro

- Eyüpspor: 3,5 yıl, 5 milyon 962 bin Avro Mario Lemina - Wolverhampton: 1,5+1 yıl, 2 milyon 500 bin Avro

- Wolverhampton: 1,5+1 yıl, 2 milyon 500 bin Avro Eren Elmalı - Trabzonspor: 3,5+1 yıl, 3 milyon 500 bin Avro

- Trabzonspor: 3,5+1 yıl, 3 milyon 500 bin Avro Arda Ünyay - MKE Ankaragücü: 3,5 yıl, 500 bin Avro

Toplam Maliyet: 27 milyon 462 bin Avro

Giden Oyuncular ve Gelir

Galatasaray, kadrodan ayrılan oyunculardan toplam 9 milyon 400 bin Avro gelir elde etti. İlk olarak, Wilfried Zaha, Olimpik Lyon ile geçici transfer sözleşmesini feshederek Charlotte FC'ye kiralandı. İtalya'nın Atalanta takımında kiralık olarak oynayan Nicolo Zaniolo da Fiorentina'ya kiralık gitti.

Galatasaray ayrıca Michy Batshuayiyi Eintracht Frankfurt'a sattı ve Victor Nelsson'u ise Roma'ya kiralamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi Kadrosunda Yenilikler

Yeni transferlerden Alvaro Morata ve Carlos Cuesta, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi. Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi ise kadrodan çıkarıldı.

Bu transferlerle Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.