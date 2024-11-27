Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hollanda Yolunda

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı AZ Alkmaar maçı için Hollanda'ya yola çıktı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Amsterdam'a hareket etti.
Kafilede, futbolcuların yanı sıra Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve Sportif AŞ yöneticileri de yer aldı.
AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşması, Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yarın TSİ 20.45'te başlayacak.
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