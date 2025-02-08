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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün Annesi Türkay Sekizkök Vefat Etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök hayatını kaybetti. Kulüpten taziye mesajı paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:03
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün Annesi Türkay Sekizkök Vefat Etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Merhume Türkay Sekizkök'e Allah'tan rahmet, Sekizkök ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Cenaze Töreni Detayları

Sekizkök'ün cenazesinin yarın Barbaros Hayrettin Paşa Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Başsağlığı Mesajları

Tüm spor camiasından taziye mesajları yağıyor, Yakup Sekizkök ve ailesi bu zor günlerinde destekleniyor.

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