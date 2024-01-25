Galatasaray bir anda elinden kaçırdı! Artık Roma forması giyecek

Galatasaray'ın radarındaki o isim Roma'ya gidiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray bir anda elinden kaçırdı! Artık Roma forması giyecek
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Sarı kırmızılı takım bu ismi elinden resmen kaçırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMIN ELİNDEN KAÇAN İSİM

Sarı kırmızılı takım sezon başında Leipzig takımından Angelino'yu kiralamıştı. 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı bırakılan futbolcunun yeni talibi Roma oldu! 

angelino o takıma transfer oldu

İtalyan basınından gelen haberlere göre tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Angelino son antrenmanda bireysel çalıştığı ve takımla sahaya çıkmadığı görüntülendi. Yakın zamanda Angelino'nun sarı kırmızılı takıma veda etmesi bekleniyor. 

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