Galatasaray Çağdaş Faktoring, BAXI Ferrol ile Karşılaşacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kritik Maç

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nda yarın İspanyol takımı BAXI Ferrol'u konuk edecek. Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Performansı

Geride kalan 3 haftada oynadığı tüm müsabakaları kazanarak, J Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 3 maçta 3 galibiyet elde etti. İspanyol ekibi BAXI Ferrol ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer almakta.