DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,09%
ALTIN
2.995,82 0,94%
BITCOIN
2.248.172,79 2,93%

Galatasaray Çağdaş Faktoring, KP TANY'yi Farklı Geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, KP TANY'i 92-66 yenerek serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring, KP TANY'yi Farklı Geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring Zaferi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çek Kulübü KP TANY'yi 92-66 mağlup etti.

Müsabakanın Detayları

Brno'daki Starez Arena Vodova'da gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekip KP TANY'nin 27-24 üstünlüğüyle sona erdi. Ancak, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline alarak, ilk yarıyı 50-41 önde kapattı.

Farklı Galibiyet

Üçüncü çeyrekte de etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu periyodu 76-51'lik skorla tamamlayarak, karşılaşmayı 92-66'lık net bir skorla galip bitirdi.

Başarı Serisi

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos Aktor Maçının Biletleri Tükendi
2
Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
3
Boluspor, Işık Kaan Arslan ile Anlaştı
4
ÇBK Mersin'den FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Önemli Galibiyet
5
Galatasaray'ın Mertens ile Elfsborg Zaferi
6
RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Tamamladı
7
RAMS Başakşehir Celje'ye Konuk Oluyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak