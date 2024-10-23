Galatasaray Çağdaş Faktoring, KP TANY'yi Farklı Geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring Zaferi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çek Kulübü KP TANY'yi 92-66 mağlup etti.

Müsabakanın Detayları

Brno'daki Starez Arena Vodova'da gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekip KP TANY'nin 27-24 üstünlüğüyle sona erdi. Ancak, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline alarak, ilk yarıyı 50-41 önde kapattı.

Farklı Galibiyet

Üçüncü çeyrekte de etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu periyodu 76-51'lik skorla tamamlayarak, karşılaşmayı 92-66'lık net bir skorla galip bitirdi.

Başarı Serisi

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak önemli bir başarı elde etti.