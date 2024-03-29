Galatasaray'da Akman kardeşlerin akıbeti belli oldu

Galatasaray, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında hız kesmeden ilerlerken, aynı zamanda yeni sezon için kadro planlamasına da hız verdi. Lige verilen molayı Antalya’daki bir kamp dönemiyle değerlendiren ekip, teknik direktör Okan Buruk’un gelecek dönem stratejilerini belirlemesiyle birlikte, Akman kardeşlerin geleceği konusunda da kesin kararlar alındığını duyurdu.

Habertürk kaynaklarına göre; Roma’nın yoğun ilgisine konu olan Efe Akman, Galatasaray’daki geleceğini güvence altına almayı seçti. Profesyonel bir anlaşma imzalamamış olmasına rağmen, genç yetenek Okan Buruk ve ekibinin dikkatini çekmeyi başardı.

Florya’nın yetiştirdiği en parlak yıldızlardan biri olarak görülen Efe, uluslararası arenadan gelen tekliflere karşın sarı-kırmızılı formayı sırtında taşımaya devam etme kararı aldı. Galatasaray yönetimi, 18 yaşını yeni dolduran futbolcunun menajeriyle yakın zamanda bir araya gelerek profesyonel kontrat için görüşmelere başlayacak.





HAMZA YİĞİT AKMAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Hamza Yiğit Akman, sezonun bitimine doğru Galatasaray’dan ayrılma yolunda ilerliyor. 19 yaşındaki futbolcu, beklediği oyun sürelerini elde edemediği için, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı umuyor. Teknik kadronun beklentilerini karşılayamayan Hamza Yiğit’e, yurt dışından da teklifler gelmekte olup, sezon sonu itibarıyla sarı-kırmızılı takımdan ayrılması öngörülüyor.