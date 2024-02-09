Galatasaray'da şaşırtan ayrılık: 3 takım birden talip oldu

Süper Lig'de transfer döneminin nefes kesen final günlerinde Galatasaray'da bir ayrılık daha gündemde. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncusu için, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'dan gelen teklifler dikkat çekiyor. Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala, Galatasaray cephesinde heyecan dorukta.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yaşanan ayrılıklar, taraftarları endişelendirmişti. Sacha Boey, Bakambu ve Angelino gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından, Sarı-Kırmızılılar, forvet mevkisine Carlos Vinicius'u ve sağ bek pozisyonuna Serge Aurier'i kazandırmıştı. Ancak, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, Galatasaray bir oyuncusunu daha kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İtalyan ekiplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimali, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 3 Süper Lig takımının da Barış Alper için teklifte bulunması, Galatasaray'ın transfer stratejisini belirleyen kritik bir faktör haline geldi. Kararın sonunda oyuncuda olacağı belirtilirken, transferin son günlerindeki bu gelişme, Galatasaray taraftarını heyecanlandırmış durumda.





Bu transfer dönemindeki diğer bir önemli gelişme ise sol bek pozisyonu için yapılan transfer. Honnover takımıyla anlaşma sağlanan Derrick Köhn'ün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Genç Alman oyuncunun Galatasaray'a katılmasıyla birlikte, sol bek mevkisindeki eksik kapatılacak gibi görünüyor.

Son dakika bilgisine göre, Halil Dervişoğlu'nun da Galatasaray'dan ayrılma ihtimali gündemde. Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un, genç yeteneği sezon sonuna kadar kiralamak için yaptığı teklif, transferin son günlerine damga vurdu. Halil Dervişoğlu'nun vereceği kararın yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, Galatasaray'da yaşanan bu gelişmeler futbolseverleri heyecanlandırırken, taraftarlar son kararın oyunculardan geleceği günü bekliyor.