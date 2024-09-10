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Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'na Fırtına Gibi Başladı

Galatasaray Daikin, 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'na galibiyetle giriş yaptı, Zok Igman'ı 3-0'la geçti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:06
Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'na Fırtına Gibi Başladı

Galatasaray Daikin, 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nda İddialı Başladı

Türkiye'nin prestijli voleybol takımlarından Galatasaray Daikin, İstanbul'da gerçekleştirilen 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nın ilk maçında Bosna-Hersek temsilcisi Zok Igman'ı 3-0'lık bir skorla yenerek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın Detayları

Karşılaşmanın setlerini sırasıyla 25-6, 25-7 ve 25-16'lık sonuçlarla kazanarak rakibine büyük bir üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, spor otoritelerinden tam not aldı. Günün Öne Çıkan Maçı

Bu organizasyonda günün ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK, Kosova'nın KV Drita takımını 3-0 mağlup etti. 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etme mücadelesi devam ediyor.

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