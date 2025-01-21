Galatasaray'dan Dinamo Kiev Sonrası Cesur Hedefler: Ajax'ı Yenip İlk 8'e Kalacağız!

Galatasaray'dan Dinamo Kiev Maçı Sonrası Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Bugün burada berabere kaldık ama haftaya Ajax'ı yenip ilk 8'e kalacağız" diyerek, ikna edici hedeflerini dile getirdi.

RAMS Park'ta basın mensuplarına konuşan Hatipoğlu, "Lig, uzun bir maraton. UEFA Avrupa Ligi de öyle. Biz, ligde şampiyon olacağız ve UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynamak istiyoruz. Ligde ve Avrupa'da aldığımız sonuçlar itibarıyla takımımızı kutlamamız gerekiyor. Galatasaray, büyük bir takım. Kendisine gerekli sonuçları her zaman elde etmiş bir takım. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz, bu işi sonuna kadar götürücüler" dedi.

Muslera'ya Destek ve Transfer Müjdesi

Hatipoğlu, kaleci Fernando Musleraya gösterilen tepkilere de değinerek, “Muslera, Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda emeği geçmiş büyük bir oyuncudur. Bugün efsanemize sahip çıkmalıyız” açıklamasını yaptı.

Transfer sürecine de değinen İbrahim Hatipoğlu, "İyi bir takımımız var ve daha iyi bir noktaya gelmek için takviyeler yapacağız. Belli noktalara gelmiş transfer hamlelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’in Sağlığı ve Takım Kenetlenecek

Dursun Özbek'in sağlık durumuna da dikkat çeken Hatipoğlu, "Başkanımız bir ameliyat geçirdi ancak sağlığı gayet yerinde" diyerek, taraftarlara güven verdi. Konyaspor karşılaşmasında RAMS Park'taki koltukların blokajı konusuna değinen Hatipoğlu, "Kenetlendiğimiz zaman aşamayacağımız bir zorluk yok. Bize güç katan fanlarımızla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.