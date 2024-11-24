Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Öne Çıkan Maç
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Maç Detayları
Galatasaray HDI Sigorta, sahasında gösterdiği etkileyici performansla rakibine üstünlük sağlarken, ligdeki önemli bir galibiyet elde etti.
Bu sonuç, Galatasaray'ın ligdeki yükselişini sürdürmesi açısından kritik bir adımdı.
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