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Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:34
Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Öne Çıkan Maç

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maç Detayları

Galatasaray HDI Sigorta, sahasında gösterdiği etkileyici performansla rakibine üstünlük sağlarken, ligdeki önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Galatasaray'ın ligdeki yükselişini sürdürmesi açısından kritik bir adımdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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