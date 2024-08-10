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Galatasaray'ın Batshuayi Açıklamaları: Hedef Daha İyi Galibiyetler

Galatasaraylı futbolcu Batshuayi, Atakaş Hatayspor maçı sonrası takım performansını ve Icardi ile uyumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:11
Galatasaray'ın Batshuayi Açıklamaları: Hedef Daha İyi Galibiyetler

Galatasaray'ın Hatayspor Maçı Sonrası Batshuayi Açıklamaları

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları 2-1'lik maçın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Mutluluğunu Paylaştı

Attığı gol sonrası oldukça mutlu olduğunu vurgulayan Batshuayi, "Sahaya ilk girişim ve golüm. Aynı zamanda ilk kazandığımız maç. Taraftarımız önünde bunu yapmaktan mutluyum. Ancak bugün gösterdiğimiz performans, Galatasaray'ın en iyi hali değildi. Daha fazla çalışarak daha iyi galibiyetler elde edeceğiz," dedi.

Penaltı Durumu

Forvet oyuncusu, takım arkadaşı Mauro Icardi ile olan uyumuna da değindi. Icardi'nin zeki bir oyuncu olduğunu ifade eden Batshuayi, "Icardi ile oynamak çok kolay. Penaltı olduğunda topu bana vermek istedi. Bu tarz oyuncularla daha kolay uyum sağlıyorsunuz," şeklinde konuştu.

Takımın Hedefleri

Takımın istenen seviyeye ulaşamadığına dair gelen eleştirilere cevap veren Batshuayi, "Ben burada bir aydır bulunuyorum ama hocamız bunun nedenini daha iyi bilir. Bizim daha çok çalışmamız ve daha iyi sonuçlar almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gol Atmak İçin Buradayım

Görevini net bir şekilde tanımlayan Batshuayi, "Benim işim gol atmak. Fenerbahçe'de de oyuna sonradan girdim veya ilk 11'de yer aldım, her zaman gol attım. Sahaya girdikten sonra işimi yaparım ve golümü atarım," dedi.

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