Galatasaray'ın hayalleri suya düştü: Yunus Akgün'den flaş haber

Leicester city'e kiralık olarak gönderilen sarı kırmızılı takımda futbolunun sözleşmenin 8 milyon euroluk satın alma 9 milyon euroluk zorunlu alma opsiyonuyla beraber milli futbolcunun satın alma opsiyonlarında devreye girmesi imkansız olarak görüldü.



YUSUF AKGÜN İLK 11

9 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devam etmesiyle beraber Leicester city Premier Lig'e yükselmesiyle Yunus Akgün'ün 25 maça ilk 11 maça başlaması gerektiği belirtildi. Takım Premier Lig yolunda emin adımlarla gitmesine rağmen milli futbolcu şu ana kadar sadece 8 maçta ilk 11 olarak sahada yerini aldı.



8 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Leicester City, 9 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlarıyla devreye girmemesiyle beraber normal satın ala opsiyonlarıyla futbolcunun bonservisinin 8 milyon euroluk karşılaşıldığı görüldü.

