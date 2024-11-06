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Galatasaray'ın İngiliz Takımları ile Mücadelesi

Galatasaray, İngiliz takımları ile 23 maçta 4 galibiyet elde etti. Tottenham ile yarınki maçta karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:05
Galatasaray'ın İngiliz Takımları ile Mücadelesi

Galatasaray ve İngiliz Takımları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenhamı yarın konuk ederek, İngiliz takımlarıyla olan karşılaşmalarında 24. mücadeleye çıkıyor.

İngiliz Ekipleri ile Geçmiş Performans

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında toplamda 322 maç yaparken, bunlardan 23'ünü İngiliz takımlarıyla oynamıştır. İlk karşılaşmasını 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile gerçekleştiren Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool gibi takımlarla eşleşmiştir. Bu maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi almıştır; toplamda 25 gol atarken, kalesinde 44 gol görmüştür.

İç Sahada Oynanan Maçlar

Galatasaray, İngiliz takımlarını iç sahada 11 kez ağırlamış ve burada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştır. Kendi sahasında rakip fileleri 13 kez sarsan sarı-kırmızılılar, 19 gol de kalesinde görmüştür.

Tottenham ile İlk Karşılaşma

Galatasaray ve Tottenham, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu eşleşme ile birlikte İngiliz takımları ile toplamda 7. kez mücadele edecekler.

Manchester United ile Tarihi Maçlar

Galatasaray, İngiliz rakipleri arasında en çok maçı Manchester United ile oynamıştır. İki takım, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirilen 8 karşılaşmada eşit bir şekilde 2'şer galibiyet almış; 4 maç ise berabere sonuçlanmıştır. 1993-1994 sezonunda oynanan karşılaşmalar, Türk futbol tarihine damga vuran anlar yaşamıştır.

UEFA Kupası Başarısı

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiliz ekibi Arsenal karşısında şampiyon olarak Türkiye’ye ilk Avrupa kupasını kazandırmıştır. Final maçı normal süre ve uzatmaların ardından penaltılarla 4-1 sonuçlanmıştır.

Tottenham’ın Türk Ekipleriyle Geçmişi

Tottenham ise Türk takımları ile 3 kez karşılaşmıştır. Beşiktaş ile oynadığı maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştır. Bu çerçevede, İstanbul’da 2-0 galip, Londra’da 1-1 berabere ve İstanbul’da 1-0 yenilgi deneyimi yaşamıştır.

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