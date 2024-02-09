Galatasaray'ın yıldız ismi Hatayspor'a kiralandı

Trendyol Süper Lig'de sıcak saatler yaşanırken Derrick Köhn'ü katan sarı kırmızılı takımda ayrılıklar yaşandı. Aslan'ın forveri Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Süper Lig kulübü Hatayspor'a kiralanırken alacağı kiralama ücreti merak konusu oldu. Oyuncunun maaşını sezon sonuna kadar Hatayspor tarafından ödenecektir.



Galatasaray'da ilk 11'de forma giyme şansı bulan Halil Dervişoğlu takıma gitmek istediğini ve sarı kırmızılı yönetime karşı talepte bulunduğu belirtildi. Yönetimin Dervişoğlu'na kolaylık sağlanırken anlaşmanın bu şekilde devam edeceği kaydedildi.



BRENTFORD'DAN GELMİŞTİ

Yaz transferlerinin devamlılığı üzerine Galatasaray'a Brentford!dan gelirken sarı kırmızılı kulüp, Premier Lig ekibi üzerinde 500 bin euro bonservis ücreti ödendi. 24 yaşındaki forvet Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplamda 20 maça çıkarken Dervişoğlu 20 karşılaşmada dört gol bir asiste imza attı.

