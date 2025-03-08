Galatasaray, Karşıyaka'yı Farklı Geçti: 101-80

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 101-80 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:10
Galatasaray, Karşıyaka'yı Farklı Geçti: 101-80

Galatasaray, Karşıyaka'yı Farkla Yenerek 12. Galibiyetine Ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahada etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 101-80 mağlup etti.

Lig Performansı

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 12. kez kazandı ve iddiasını sürdürdü. Öte yandan, İzmir temsilcisi Karşıyaka ise bu sezon 12. yenilgisini yaşadı ve zorlu geçen mücadele sonrası taraftarını üzdü.

Karşılaşmanın detayları ve istatistikleri ise basketbol severler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

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