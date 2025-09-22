Galatasaray MCT Technic, Freddie Gillespie'yi Transfer Etti

28 yaşındaki pivot 2025-2026 sezonunda forma giyecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ABD'li pivot Freddie Gillespie, 2025-2026 sezonu için Galatasaray kadrosuna dahil edildi.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerinde NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic formalarını giydi. Ayrıca Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano takımlarında da görev yaptı.