Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya Yenildi: 1-6

Galatasaray Petrol Ofisi, Roma Karşısında Çuvalladı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaştı ve sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren, Galatasaray Petrol Ofisi oyuna hakim olmakta zorlandı. 6. dakikada kaleci Gamze Yaman, Demehin'in geri pasında yaşadığı hata sonucu büyük bir tehlike atlattı. Roma'nın 7. dakikada ilk golü geldi; soldan kullanılan kornerde Cissoko, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada Roma, Hanshaw'ın pasıyla Giacinti'nin kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarıda bir başka şans daha Roma'nın oldu. 45. dakikada penaltı kazandılar, ancak Giugliano'nun penaltı atışı üst direğe çarpıp dışarı gitti.

İkinci Yarıda Fark Açıldı

İkinci yarının başlarında 54. dakikada Giugliano, Haavi'ye harika bir pas gönderdi ve Haavi'nin golüyle fark 3'e yükseldi: 0-3. 59. dakikada Roma'nın 4. golü geldi ve Galatasaray için işler iyice zorlaştı.

76. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi, Ecem Cumert'in asistinde Staskova'nın golüyle farkı 3'e indirdi: 1-4. Ancak Roma, 84. dakikada Pandini'nin kafa vuruşuyla yeniden 4 gollük avantaj yakaladı: 1-5. Son olarak, 87. dakikada Corelli, uzaktan bir vuruşla maçı 6-1'e taşıdı.

Sonuç

Müsabakanın sonunda Roma, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 6-1 yenerek grup aşamasında önemli bir galibiyet elde etti.