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Galatasaray Petrol Ofisi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Grubunu Belirledi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:51
Galatasaray Petrol Ofisi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Grubunu Belirledi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi Gerçekleşti

Uğraşarak elde edilen başarılar sonucunda, Galatasaray Petrol Ofisi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleriyle tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Rakipleri

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'nda Olimpik Lyon (Fransa), Wolfsburg (Almanya) ve Roma (İtalya) ile eşleşti.

Tarihi Anlar

Bu organizasyonda bir Türk takımının yer alması, Türk kadın futbolunda bir ilki temsil ediyor. Galatasaray, ilk turda Lüksemburg'un Racing Union, ikinci turda ise Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımlarını eleyerek grup aşamasına yükseldi.

Diğer Gruplar

Kura çekimi sonrası oluşan diğer gruplar ise şöyle sıralandı:

  • B Grubu: Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya)
  • C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç)
  • D Grubu: Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya), Hammarby (İsveç)

İlk Maç Tarihleri

Öte yandan, organizasyonda müsabaka programı henüz açıklanmadı. Ancak ilk maçların 8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşeceği duyuruldu.

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