Galatasaray, Samsunspor'u Geçerek Üst Sıralarda Yoluna Devam Ediyor

Galatasaray'dan Kritik Galibiyet

trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün için kazanmak çok önemliydi. Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor maçları bu sezon oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı," dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Maçın başlangıcında erken bir golle öne geçtiklerini belirten Buruk, "Özellikle Tottenham maçının yorgunluğunu hissettik. İlk yarıda daha fazla gole yaklaşan taraf bizdik," şeklinde konuştu. Rakip takımın baskı stratejisine de dikkat çeken Buruk, "İkinci yarıda rakibimiz iyi başladı, ancak kontrolümüzü korumak için gerekli önlemleri aldık," dedi.

Penaltı Tartışmaları ve Icardi'nin Eksikliği

Hakem kararlarına değinen Buruk, aleyhlerine verilen iki penaltının kolay olduğunu düşündüğünü ifade etti. "Majör hataya bakınca Galatasaray tarafının daha çok konuşması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum," dedi. Ayrıca, sakatlanan Mauro Icardi'nin eksikliğinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Onun saha içindeki karakteri bizim için çok önemliydi," şeklinde ekledi.

Puan Farkı ve Hedefler

Buruk, ligin ilerleyen haftalarında rakipleriyle yakaladıkları puan farkını artırmaya çalışacaklarını da vurguladı. "İki maçta puan farkı kapanabilir; bu yüzden her maçı kazanmak için odaklanmalıyız," dedi.

Oyuncularının Performansı

Okan Buruk, oyuncularının kazanma isteklerinden memnun olduğunu aktararak, "Amacımız taraftarımızı mutlu etmek. Beşinci yıldız hedefimiz var ve bu sezon bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.