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Galatasaray, Süper Lig'de Devreyi Zirvede Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitirerek, başarılarına yenisini ekledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:05
Galatasaray, Süper Lig'de Devreyi Zirvede Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'de Devreyi Zirvede Tamamladı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 17. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayarak rakiplerine fark attı.

Cimbom’un Yükselişi

Cimbom, ligde geçtiğimiz sezonların şampiyonu olmasının ardından bu sezon da zirvede yer almayı başardı. 2021-2022 sezonunda 13. olarak bitiren Galatasaray, ardından değişen yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla üst üste iki sezon şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon, rekor 102 puanla Süper Lig'i kazanarak toplamda 24. şampiyonluğuna ulaştı. Hedef bu sezon, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk.

Başarı İçin Sıkı Çalışma

Teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde, Galatasaray bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplamda 44 puan topladı. Takım, Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede yer aldı.

Sezona İyi Başlayamadı

Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamasa da kısa sürede toparlanarak rakiplerinin gerisinde kalmadı. Süper Kupa'da Beşiktaş’a karşı alınan 5-0’lık mağlubiyet sonrasında taraftarların eleştirileri gündeme geldi. Takım, Süper Lig'in ilk haftalarında aldığı galibiyetlerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’unda Young Boys’a elenmesi tartışmaları artırdı.

Bileği Bükülmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon henüz yenilgi yüzü görmedi. 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Ligdeki diğer 19 takım arasında ezeli rakiplerinin gerisinde yer alarak namağlup bir performansa imza attı.

Avrupa'da da Nadir Performans

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir performans sergiliyor. Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden takım, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu dönemde grupta topladığı 12 puanla 6. sırada yer aldı.

Okan Buruk’un Rekorları

Teknik direktör Okan Buruk, 90. Süper Lig maçında 75. galibiyetini elde ederek, lig tarihinin en hızlı 75 galibiyete ulaşan teknik direktörü unvanını kazandı. Buruk, geçmişteki rekoru da 103 maçla elinde bulunduran Christoph Daum'u geçerek tarihe geçti.

Deplasman Rekoru

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişken, bu sezon da 7. deplasman maçını kazanmayı başardı. Takım, son puan kaybını geçtiğimiz sezon Sivasspor karşısında almıştı ve o günden sonra dış sahada kaybetmeden ilerliyor.

Etkileyici Hücum Performansı

Galatasaray, bu sezon maç başına neredeyse 3 gol atma başarısını gösterdi. 16 maçta toplam 47 gole ulaşarak, ligin en golcü takımı unvanını elinde bulunduruyor. Bu başarının altında yatan isimler arasında, 9 gol atan Victor Osimhen ile 8 gol atan Barış Alper Yılmaz öne çıkıyor.

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