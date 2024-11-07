Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yenerek Namağlup Ünvanını Korumayı Başardı

Galatasaray, Avrupa'da Önemli Bir Zafer Daha Aldı

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek namağlup ünvanını korudu. Maç, RAMS Park'ta gerçekleşti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Galatasaray, maça güçlü bir başlangıç yaparak 6. dakikada Yunus Akgün'ün olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Tottenham, 18. dakikada Will Lankshear ile eşitliği sağladı. Yine de, Galatasaray, Victor Osimhen'in 31 ve 39. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, macedeki üstünlüğünü sürdürdü fakat 69. dakikada Dominic Solanke’nin golüyle geriye düştü. Her şeye rağmen Galatasaray, üstün oyununu koruyarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Osimhen ve Akgün'ün Başarısı

Victor Osimhen, maçta attığı iki golle yıldızlaşırken, Yunus Akgün de bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gol atarak dikkat çekti.

Okan Buruk'tan Yeni Bir Rekor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu başarıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi tarihindeki 9. galibiyetine ulaştı ve Türk teknik direktörler arasında bu alanda rekor kırdı.

Kazanan Takımın Serisi Devam Ediyor

Galatasaray, 12 maçlık yenilmezlik serisini de 3'e çıkararak önemli bir başarı elde etti. Bu süre zarfında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynayan ekip sadece bir beraberlik alarak dikkat çekti.

Tottenham'ın İlk Yenilgisi

İngiliz ekibi Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk kaybettiği maçla geri döndü. Dört maçta kazanan takım, Galatasaray karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşadı.

Sıradaki Rakip: AZ Alkmaar

Galatasaray, 5. haftada Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak. Maç, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.