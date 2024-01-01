Galatasaray ve Fenerbahçe'ye büyük şok! TFF bu kez kimsenin gözyaşına bakmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasının sonrasında yaşanan bir dizi disiplin ihlali sebebiyle 7 Süper Lig takımının Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Bu sert müdahalede, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler öne çıktı.

TFF'nin bildirdiğine göre, Gaziantep FK, Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Pendikspor ve MKE Ankaragücü çirkin ve olumsuz tezahüratlarından dolayı disipline sevk edildi. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha olayları, talimatlara aykırı davranışları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildikleri vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Can Gebetaş ve Selahattin Baki'nin hakem ve diğer müsabaka görevlileriyle ilgili yaptıkları açıklamalar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz bir şekilde PFDK'ya sevk edilmelerine sebep oldu. Ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur'un sosyal medya üzerinden hakemlere yönelik açıklamaları da aynı maddeye dayanarak tedbirsiz bir şekilde PFDK'ya sevk edildi.

Bu alınan kararlar, kulüpler ve yöneticilerin açıklamalarındaki kurallara uymamanın ciddi sonuçları olarak öne çıkıyor. Süper Lig'in 18. haftasındaki olaylar ve disiplin ihlalleri, TFF'nin net bir duruş sergileyerek kulüplere ve yöneticilere karşı kesin bir mesaj gönderdiği bir döneme işaret ediyor.