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Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti

Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Otter Swimming Club'ı 26-3 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:19
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası: Galatasaray Zena'nın Dominasyonu

Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçında, Büyük Britanya'nın Otter Swimming Club ekibini 26-3 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etti.

İstanbul'daki Etkileyici Performans

İstanbul'un Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda gerçekleşen karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, devreyi 19-1 gibi büyük bir üstünlükle kapatarak, sonunda karşılaşmadan 26-3 galip ayrıldı.

Bir Sonraki Rakip: VK Jadran Split

Galatasaray Zena, bu başarılı sonuçla birlikte organizasyonun bir sonraki aşamasında yarın Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split ile mücadele edecek. Takım, bu karşılaşma için de iddialı bir hazırlık süreci geçiriyor.

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