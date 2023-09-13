Galatasaray'da Sacha Boey sorunu büyüyor: Kararını verdi

Sacha Boey'un ismi transfer piyasasında. Sacha Boey, şimdilerde Arsenal, Milan ve Brighton'ın yanı sıra Burnley, Juventus ve Bournemouth kulüplerinin hedefinde olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip, teklifleri yavaş yavaş reddetmesine rağmen oyuncuyu takımda tutmak adına yeni sözleşme planı yaparken Sacha Boey, düşünmek için zaman istedi.

Sacha Boey, Galatasaray'ın kendisine önerdiği sözleşme uzatma teklifini beklemeye alarak düşünmek için süre istedi ve teknik direktörle görüştükten sonra kararını vererek sarı-kırmızılı yönetime iletti.





Fransız oyuncu yıllık maaşının fesih ücreti de dahil olmak üzere 25 milyon avroya çıkarılması teklifini olumlu karşılamadı. Maaş zammını kabul eden Boey, 25 milyon avroluk fesih ücretini istememesi nedeniyle müzakereler sonunda tıkanma noktasına geldi.

Sacha Boey'in sözleşmesi 2025'te bitecek. Bu durumda Sarı-Kırmızılı yönetimin kafası iyice karışıyor...