Galatasaraylı Osimhen, Nijerya'yı Zaferle Taşıdı

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda'yı 2-0 yenerek Afrika Elemeleri'ndeki gücünü pekiştirmesine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:24
Galatasaraylı Osimhen, Nijerya'yı Zaferle Taşıdı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, Ruanda karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçta kilidi açan isim ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen oldu.

Dünya Kupası elemelerinin 5. haftasında Ruanda'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, Osimhen 12. ve 45+4. dakikalarda bulduğu gollerle takımına zaferi getirdi. Osimhen, bu performansıyla hem milli takımına önemli bir katkı sağladı hem de Galatasaray forması giyen bir oyuncunun ne denli etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Ayrıca, Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel de karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı.

Bu sonuçla Nijerya, grup puanını 6'ya yükselterek 4. sırada konumlandı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sırada bulunuyor.

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