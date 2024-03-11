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Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'inin 29. hafta maçlarında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray derbisini kaybeden ve üçüncü sıraya yükselen Beşiktaş, Trabzonspor'un galip geldiği haftada puan kaybına uğramak istemiyor. Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçını 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ile bilgilerle birlikte her iki takımın muhtemel 11'leri haberimizin detayında..

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:42
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına giren fakat uzun süre önce bu yarıştan çekilen Beşiktaş, derbi yenilgisinin yaralarını Gaziantep'te almayı düşündüğü galibiyete odaklandı. Fernando Santos'un tek düşüncesinin kazanmak olduğu karşılaşma öncesi teknik direktör Selçuk İnan yönetimiyle yeni bir dönem başlatan Gaziantep FK'nın ligde kalabilmek için puana ve puanlara ihtiyacı var. İşte önemli maçların detayları..

"Hiç iki defa mağlup olmadı"

Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildi ancak aynı sezonda hiçbir siyah takıma ya da beyaz takıma iki kez yenilmedi.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu

"Kartal, ilk yarıda kazandı"

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 46 puan, 14 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Ligde kalan maçlarında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 28 puan ile 18. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısı Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

"Gaziantep FK'da 3 oyuncu eksik"

Gaziantep FK, Beşiktaş'la önemli bir mücadeleye çıkacak ve maçta 3 oyuncusu yer almayacak. Beşiktaş ile oynanacak olan karşılaşmada Ulaş Zengin, Bryan Acosta, Batuhan Şen'in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu

"Colley forma giymeyecek"

Beşiktaş’ta Omar Colley'in Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı. Galatasaray derbisinde krımızı kart gören ve bir maç cezalı olan Colley, Gaziantep FK maçında kadrosa yerini alamayacak. Sakatlığı devam eden Salih Uçan'ınd a kadroda olmayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Uzun süredir sakatlıkları devam eden Tayfur Bingöl vee Alex-Oxlade Chamberlain de takım kadrosunda yerini almakdıkları belirtilirken diğer taraftan Ante Rebic'şn de herhangi bir sorununun bulunmamasına rağmen listeye dahil olmadığı kaydedildi.

Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Ogün, Jamiro, Gradel, Maxim, Dragus

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Worrall, Necip, Svensson, Al-Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Semih

VAR hakemi açıklandı!

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu

Gaziantep'in Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR hakeminin de Bülent Birincioğlu olduğu bildirildi.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda oynanacak?

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki maç saat 20.30'da başlatılacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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