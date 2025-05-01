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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:28
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Rizespor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenmanın toplam süresinin 1 saat 20 dakika olduğu belirtildi.

İdman Detayları

Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ekip, idmanını geniş alanda yapılan çift kale maç ile tamamlayarak, Çaykur Rizespor karşılaşması için son düzlüğe girmiş oldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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