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Gaziantep FK, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni transfer İzzet Ali Erdal da takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:27
Gaziantep FK, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı önemli maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü.

Koordinasyon ve Pas Organizasyonları Üzerine Çalışıldı

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, daha sonra pas organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, ilk antrenmanına çıkarak takımla beraber çalışmalara katıldı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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