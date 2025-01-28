Gaziantep FK, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı önemli maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü.

Koordinasyon ve Pas Organizasyonları Üzerine Çalışıldı

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, daha sonra pas organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, ilk antrenmanına çıkarak takımla beraber çalışmalara katıldı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.