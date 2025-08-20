Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 3. hafta | 23 Ağustos

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, geniş alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip taraftarları, teknik direktör Yılmaz ve futbolcu Maxim'e çiçek takdim etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.