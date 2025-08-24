Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'de kötü başlangıç sonrası Burak Yılmaz'la gelen dönüş
Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.
Takımla birlikte sadece 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyetle tanıştı.
Gaziantep FK'de Maxim ve Sorescu, takımın bu sezonki ilk gollerini kaydetti.