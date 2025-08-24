DOLAR
Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı; Burak Yılmaz'ın göreve gelişinin ardından Maxim ve Sorescu golleri attı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 09:35
Trendyol Süper Lig'de kötü başlangıç sonrası Burak Yılmaz'la gelen dönüş

Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Takımla birlikte sadece 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyetle tanıştı.

Gaziantep FK'de Maxim ve Sorescu, takımın bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

