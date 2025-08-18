DOLAR
Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; takım ligin ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:58
Kulüpten açıklama ve ligdeki durum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Gaziantep FK, ligin ilk 2 maçında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

