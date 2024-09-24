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Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:14
Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Gaziantep FK, Galibiyet Hasretini Sürekleştiriyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun başında Bodrum FK’yi 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı ancak takip eden haftalarda başarısız sonuçlar aldı.

Geride Kalan Maçların Özeti

Gaziantep temsilcisi, Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilerek kötü bir gidişat sergiledi. Dünkü karşılaşmada da Trabzonspor ile berabere kalarak 4. maçında da galip gelemedi.

Puan Durumu ve Cezalı Oyuncu

Ligde toplamda 4 puan toplayan Gaziantep FK, şu anda 15. sırada yer almakta. Takım, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Ayrıca, dün oynanan maçta 3 sarı kartı bulunan Kozlowski, kart cezası nedeniyle ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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