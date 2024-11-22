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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda tüm detaylar gözden geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:38
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile gerçekleştireceği karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmaları ile başlamış, ardından maçın son taktik çalışmaları ile sona ermiştir. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Öğretmenler Günü dolayısıyla antrenmanı ziyaret ederek bazı öğrenci ve öğretmenlerle birlikte takıma moral verdi. Ziyaret sırasında kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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