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Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Sivasspor maçı için özenle antrenmanlarına devam ediyor. Takım, tatbikatını artırarak sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:31
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaların Detayları

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, teknik ekip liderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmaları ile başlayan seans, taktik antrenmanlar ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Takımın Destekçileri

Kulüp başkanı Cem Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Çetin, Osman Yıldız ve Canan Ekinci'nin de katıldığı antrenmanı, kırmızı-siyahlı taraftarlar coşkuyla takip etti. Taraftarlar, başkan Cem Öztürk, teknik direktör Selçuk İnan, futbolcular Alexandru Maxim ve Furkan Soyalp'a başarı dileklerinde bulunarak çiçekler sundular.

Gelecek Maç

Gaziantep FK, 15 Eylül tarihinde saat 16.30'da Şanlıurfaspor ile bir hazırlık maçı yaparak, lig hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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