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Gaziantep FK, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara yoğun bir şekilde başladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:46
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapılacak olan karşılaşma için hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi. Isınma ve yenileme koşularıyla başlayan idman, pas organizasyonu ve top kapma çalışmaları ile tamamlandı.

Yeniden takımda yer alan yeni transferler Badou Ndiaye ve Christopher Lungoyi da antrenmana katıldı. Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 14 Eylül Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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