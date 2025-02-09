Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır!

Gaziantep FK, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, 15 Şubat Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmanın ilk kısmı yenileme koşularıyla başlarken, ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma, 5'e 2 pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Yenileme koşularıyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam ederken 5'e 2 pas çalışmaları ile son buldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Yenileme koşularıyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam ederken 5'e 2 pas çalışmaları ile son buldu.