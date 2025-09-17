Gaziantep FK, Trabzonspor Deplasmanında Galibiyet Hedefliyor

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:00
Myenty Abena: "Oraya kazanmak için gideceğiz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin oyuncusu Myenty Abena, takımdaki iyi gidişat ve yaklaşan Trabzonspor deplasmanına ilişkin hedeflerini gazetecilerle paylaştı. Kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde konuşan Abena, üst üste gelen galibiyetlerle takım performansının yükseldiğini vurguladı.

Abena, bireysel performansların da takım olarak iyi olunduğunda öne çıktığını belirterek, "Türkiye ligi gerçekten çok iyi bir lig, dinamik bir lig ve iyi takımlar var. Çok kaliteli futbolcular var, her statta harika atmosferlerle karşılaşıyorsunuz." dedi.

Adaptasyon sürecinde özellikle Semih Güler başta olmak üzere birçok takım arkadaşının kendisine destek olduğunu söyleyen Abena, bu sürecin hızlı geçtiğini ifade etti.

Takımın odak noktasının Cumartesi günü oynanacak maç olduğunu belirten Abena, sözlerini, "Önceki yıllarda büyük takımlara karşı nasıl oynanıyordu, belki oraya beraberlik için gidiliyordu bilmiyorum ama biz oraya kazanmak ve galibiyet almak için gideceğiz. Takımımızın enerjisi çok iyi, güzel bir hava yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtti. Abena, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

