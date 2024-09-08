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Gelibolu Yarımadası'nda 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü Yapıldı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Gelibolu'da 500 bisiklet tutkunu, 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü etkinliğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:55
Gelibolu Yarımadası'nda 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü Yapıldı

Gelibolu Yarımadası'nda Anma Etkinliği

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu'da gerçekleştirilen 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü, 500 bisiklet tutkununu bir araya getirdi.

Etkinlik Başlangıcı ve Saygı Duruşu

Sporcular, sabah saatlerinde Eceabat ilçesindeki Kilitbahir Kalesi önünde toplandıktan sonra, saygı duruşu gerçekleştirerek İstiklal Marşı'nı okudular.

Başkanın Mesajı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılara duydukları saygıdan dolayı teşekkür etti. Kaşdemir, "Bu müstesna topraklara Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Ancak bu yerler sizlerle daha da güzelleşiyor. Her yıl buradasınız; bu nedenle, vatanı ve Cumhuriyeti kuranları anarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan şükranlarımızı sunuyoruz," dedi.

Parkur ve Etkinlik Süreci

Yaklaşık 50 kilometrelik parkur hakkında bilgi alan sporcular, sürüş öncesi ısınma hareketlerini tamamladılar. 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü, Kilitbahir-Namazgah Tabyası'ndan başlayarak Şahindere Şehitliği ve Alçıtepe köyü rotası üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'nde sona erdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

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