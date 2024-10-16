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Genç Kadın Boks Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Genç Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi Kastamonu'da kamp yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:07
Genç Kadın Boks Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası Hazırlıkları

Genç Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına devam ediyor. Takım, 20 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek olan şampiyona öncesi bu ay Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenman yapmaya başladı.

İdman Programı ve Takımın Durumu

Ay-yıldızlı boksörler, 12 farklı sıklette mücadele edecekleri şampiyona için günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımın antrenörü Naci Oral, sporcuların gelecekte A Milli Takım kadrosunu oluşturacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Oral, "Çok güzel bir kadromuz var. Hazırlıklarımıza biraz gecikmeli başladık ancak sporcular, kendi illerinde hocaları eşliğinde gerekli çalışmalarını gerçekleştirdiler. Takımın durumu gayet iyi," şeklinde konuştu.

Şampiyonada Katılımcı Sayısı Rekor Düzeyde

Dünya Şampiyonası'na katılacak olan 88 ülkeden yaklaşık 650 sporcunun kayıt yaptırdığı bilgisini veren Oral, "Rekor bir katılım var. Yılın son büyük şampiyonası bu. Hedefimiz, yarışma sonunda iyi dereceler elde etmek." ifadelerinde bulundu.

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