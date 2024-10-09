Genç Şampiyon Selin Nur Kazan, Büyükler Kategorisinde Zirveye Hazırlanıyor

Selin Nur Kazan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonu

16 yaşındaki muaythai sporcusu Selin Nur Kazan, babasının yönlendirmesiyle başladığı bu sporda büyük başarılar elde etti. Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda birincilik elde eden Kazan, hedefini büyükler kategorisinde şampiyonluk olarak belirlemiş durumda.

Yoğun Antrenman Süreci

Bolu’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait kapalı spor salonunda milli takım antrenörü Emrah Sarıcaer ile haftanın her günü antrenman yaparak formunu koruyan Kazan, önümüzdeki yıl büyükler kategorisinde mücadele etmeye hazırlanıyor. Kazan, çalışmalarının yoğun geçtiğini ve hedefleri doğrultusunda azimle ilerlediğini ifade ediyor.

Büyükler Kategorisinde Şampiyonluk Hedefi

“Büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak istiyorum.” diyen Kazan, antrenmanlarında teknik taktik, kuvvet ve kondisyon çalışmaları üzerinde duruyor. Şampiyonluk maçı öncesi yaşadığı heyecanın kendisine motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken, mücadele sırasında hayatının en önemli anlarından birine çıktığını kaydediyor.

Koç Emrah Sarıcaer’den Destek

Antrenörü Emrah Sarıcaer de, Selin ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve başarı odaklı ilerlediklerini belirtiyor. Sarıcaer, "Hedefimiz; Selin'in başarısına başarılar katmak ve onu büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu yapmaktır," şeklinde konuştu.

Selin Nur Kazan, muaythai sporunu severek yaptığını ve gençlere bu alana yönelmelerini tavsiye ediyor.

Bolu'da babasının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Selin Nur Kazan, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Kazan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bolu'da babasının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Selin Nur Kazan, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Kazan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bolu'da babasının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Selin Nur Kazan, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Kazan, AA muhabirine açıklamada bulundu.