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Genç Yüzücü Emre Onuş'un Şampiyona Hedefi: Madalya

Emre Onuş, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüde olmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:41
Genç Yüzücü Emre Onuş'un Şampiyona Hedefi: Madalya

Emre Onuş’un Hedefi Madalya

Genç milli yüzücü Emre Onuş, yarın Slovakya'da başlayacak Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası ile ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya hedefliyor. Emre, bu organizasyonun ardından ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası’na da katılacak.

Başarılarla Donanmış Bir Sporcu

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplamda 90 madalya kazanan Emre Onuş, iki şampiyonadan da dereceyle dönmek istiyor.

Yoğun Hazırlık Süreci

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti. Birbirini takip eden organizasyonların kendisi için önemli bir deneyim olacağını ifade eden genç sporcu:

"Şampiyonalara çok iyi hazırlandım. Avrupa'nın ardından kulüpler şampiyonası ve sonra dünya şampiyonası olacak. Üç yarışa da yoğun tempoda hazırlandım. İlk defa bu kadar yoğun tempolu bir yarış sürecim olacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda kürsüde yer almak istiyorum." dedi.

Koçun Güvencesi

Yüzme antrenörü Sinan Saygı, Emre’nin şampiyonalara çok iyi hazırlandığını söylerken:

"Avrupa Şampiyonası'ndan güzel bir dereceyle dönecek ve ardından Dünya Şampiyonası için çalışmalarına devam edeceğiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla döneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre...

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, yarın başlayacak Avrupa ve ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor. Onuş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre...

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, yarın başlayacak Avrupa ve ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor. Onuş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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