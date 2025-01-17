Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Nisan'da Manisa'da Yapılacak

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da Başlıyor

Avrupa'nın 18 yaş altı takımları için en prestijli kulüp turnuvası olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, 22-27 Nisan 2024 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan organizasyon, Manisa'daki Tarık Almış Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Turnuvada, 8 ülkeden toplamda 12 takım mücadele edecek.

Türkiye'yi temsil edecek takımlar arasında Aliağa Petkimspor, TOFAŞ, Galatasaray ve Manisa Basket bulunmaktadır. Ayrıca, Igokea m:tel (Bosna Hersek), Rytas Vilnius (Litvanya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Spartak Office Shoes (Sırbistan), Porsche BBA Ludwigsburg (Almanya), Pallacanestro Reggiana (İtalya) ve Telekom Baskets Bonn (Almanya) takımları da turnuvada yer alacak.

Manisa'dan Önemli Açıklamalar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa olarak, gençler düzeyindeki spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ve mücadele edecek 12 takıma Manisa'mızda ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı son derece gururlu, mutlu ve heyecanlıyız. Manisa'nın dünya çapında tanınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos ise, "Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 3. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapma konusundaki büyük heyecanları ve mükemmel koşulları bizi çok etkiledi. Bu organizasyon, genç oyuncuların sahada parlaması için harika bir fırsat sunuyor." şeklinde ifade etti.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise, "Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Manisa'da düzenlenecek olması, Türk basketbolu adına büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu değerli iş birliğinin önümüzdeki dönemde de büyüyerek gelişeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.