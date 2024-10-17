Gençlerbirliği Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nin Amed Sportif'e Hazırlığı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

Kulüp İçi Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamada, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenmanın, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma koşusuyla başladığı belirtildi. Antrenmana, koordinasyon çalışmaları ile devam eden futbolcular, dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

İkinci Bölüm Çalışmaları

İdmanın ikinci kısmında gruplar halinde orta, şut ve gol çalışması gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip, ayrıca yarı sahada yapılan çift kale maç ile günü tamamladı.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Takımın tedavisine devam edilen oyuncusu Amilton, fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.