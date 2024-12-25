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Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:15
Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktör arayışında önemli bir adım atarak Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Gençlerbirliği'miz, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Başkent ekibi, Adanaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından takımın yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu (sağda)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu (sağda) ile prensip anlaşmasına vardı.

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