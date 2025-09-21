Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, 28 Eylül Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Beştepe'de hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:17
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nde gözler, Zecorner Kayserispor maçına çevrildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada çalıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan idman, 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından hız koşusuyla sona erdi.

