Giresunlu Liseli Kızlar Next Generation Rafting Cup 2025'te Avrupa Kupası'nı Kazandı

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da eğitim gördükleri okulun karşısındaki derede başladıkları rafting sporunda kendilerini geliştirip milli takıma seçilen kız öğrenciler, Next Generation Rafting Cup 2025'te Avrupa Kupası'nı kazandı.

Okul karşısındaki derenin küçük takımından milli başarılara

Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 2 yıl önce kurulan beş kişilik rafting takımında yer alan Filiz Gök, Mualla Yıldırım, Kardelen Bodur, Sena Akşan ve İlayda Dursun, okullarının karşısından geçen Yağlıdere'de su debisinin düşük olmasına rağmen düzenli antrenman yaparak başarı elde etti.

Başlangıçta okul sporları şampiyonalarında elde ettikleri başarıların ardından sporcular, Espiye Es Es Spor Kulübü çatısı altında yarışmaya başladı ve bir süre sonra milli takıma davet edildi.

Milli forma ile ilk uluslararası mücadelede Avrupa birinciliği

Genç sporcular, milli forma ile çıktıkları ilk uluslararası organizasyonda önemli bir başarı elde etti. Dünya Rafting Federasyonu ile Türkiye Kano Federasyonu tarafından 1-6 Eylül tarihlerinde Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Next Generation Rafting Cup 2025'e katılan ekip, Açık Yaş Kadınlar kategorisinde 7 rakip takımı geride bırakarak birinciliği kazanıp Avrupa Kupası'na uzandı.

Okul ve antrenörün emeği: Mevcut imkanlarla büyük başarı

Okulun Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Ata Atakul, derenin su düzeyinin rafting için ideal olmadığını ancak okul müdürü Nihat Erdoğan ile yaptıkları çalışmalar sonucu takım kurup antrenman alanı oluşturduklarını belirtti. Atakul, öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerin spora sahip çıkmasının kısa sürede sonuç verdiğini, bu konuda gurur duyduklarını ifade etti.

Atakul, 'Bu spor akıntı ve debinin yüksek olduğu yerlerde daha rahat yapılıyor ama biz bundan dem vurmuyoruz, mevcut imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışan bir ekibiz.' diyerek koşullara rağmen hedeflerine odaklandıklarını vurguladı. Ayrıca uluslararası organizasyonlarda yarışmak için hazırlandıklarını ve kendilerine destek verenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Gelecek hedefleri: Dünya şampiyonası hayali

Takım kaptanı İlayda Dursun, Avrupa Kupası başarısının kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini ve hedeflerinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu belirtti. Dursun, 'Bayrağımızı dalgalandırmak, o gururu yaşamak ve bizden beklentisi olan insanlara o gururu yaşatmak çok güzel. Başarımızı daha da yükseltmek istiyoruz.' dedi.

Sporculardan Sena Akşan da milli formayla mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını, Avrupa birinciliğiyle herkese gurur yaşattıklarını ve hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.