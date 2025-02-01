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Görkem Hasırcı: Kadın Antrenörlükte Şampiyonluk Peşinde

Görkem Hasırcı, Gaziantep'te erkek futbol takımının antrenörlüğünü üstlenerek şampiyonluk hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:29
Görkem Hasırcı: Kadın Antrenörlükte Şampiyonluk Peşinde

Görkem Hasırcı: Kadın Antrenörlükte Şampiyonluk Peşinde

Gaziantep'te, çocukluk hayalini gerçekleştiren Görkem Hasırcı, geçen yıl kurduğu erkek futbol takımının antrenörlüğünü yapıyor. Şampiyonluk hedefleyen Hasırcı, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kamil Ocak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki Hasırcı, çocukluğundan beri futbol tutkusunu yaşıyor. Mahalledeki erkek yaşıtlarıyla sürekli futbol oynayan Hasırcı, kadın futboluna yönelik ilginin azlığı nedeniyle profesyonel oyunculuk hayalini gerçekleştiremedi. Fakat futbol sevgisinden vazgeçmeyerek beden eğitimi öğretmeni oldu ve geçen yıl kendi adını taşıyan Görkem Hasırcı Spor Kulübünü kurdu.

Takımları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tescil alarak bu yıl yerel liglerde mücadele ediyor. Hasırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futboldan hiç kopmadım ve 7 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hayalimdeki takımı kurduğum için mutluyum. Bu yıl ilk kez liglere katılıyoruz. U-13, U-14, U-15 ve U-16 kategorilerinde yerel liglerde mücadele ediyoruz." dedi.

Kendisiyle ilgili önemli bir durumu vurgulayan Hasırcı, "Çocukluğumda mahallede futbol oynardım ama kadın futboluna olan ilgi yoktu. O yüzden futbol oynayamamak içimde bir ukde kaldı. Şimdi erkek futbol takımında antrenörlük yaparak bu tutkumu telafi ediyorum." şeklinde konuştu.

Kadınların Futboldaki Rolü

Görkem Hasırcı, tribünlerdeki olumsuz davranışların azaltılması adına kadınların futbol dünyasında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor. "Bu işi severek yapıyorum. Çevremden sürekli olumlu tepkiler alıyorum. Kendimi geliştirmek için sürekli araştırmalar yapıyorum, bu da çocukların performansına yansıyor. Haftanın dört günü antrenman yapıyoruz ve şu an U-14 liginde ikinci sıradayız. Hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Takımın oyuncularından Kerem Keklikçi ise 6'ncı sınıf öğrencisi olarak hocasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. "Hoca ile antrenmana başladığımda şaşırdım çünkü erkek antrenör bekliyordum. Görkem hoca, pas ve kondisyon çalışmaları ile maçlar yapmamıza yardımcı oluyor. Şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. İleride Kerem Aktürkoğlu gibi futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te çocukluktan içinde kalan futbol aşkını yaşamak için geçen yıl kurduğu erkek futbol...

Gaziantep'te çocukluktan içinde kalan futbol aşkını yaşamak için geçen yıl kurduğu erkek futbol takımının antrenörlüğünü yapan kadın beden eğitimi öğretmeni Görkem Hasırcı, şampiyon olup geleceğin yıldızlarını yetiştirmek istiyor.

Gaziantep'te çocukluktan içinde kalan futbol aşkını yaşamak için geçen yıl kurduğu erkek futbol...

Gaziantep'te çocukluktan içinde kalan futbol aşkını yaşamak için geçen yıl kurduğu erkek futbol takımının antrenörlüğünü yapan kadın beden eğitimi öğretmeni Görkem Hasırcı, şampiyon olup geleceğin yıldızlarını yetiştirmek istiyor.

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