Göztepe 0-0 TÜMOSAN Konyaspor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta - İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki ilk yarı 0-0 tamamlandı; önemli ataklar ve Göztepe'nin ligdeki 1000'inci karşılaşması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:25
Göztepe 0-0 TÜMOSAN Konyaspor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta - İlk Yarı

Göztepe 0-0 TÜMOSAN Konyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig | 4. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitliğiyle tamamlandı. Karşılaşmada iki takım da gol fırsatları bulsa da fileleri havalandıramadı.

15. dakikada Konyaspor atağında, Ndao'nun sağ kanattan getirdiği topa ceza sahası önünden vurdu; meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında defanstan seken top Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesi direğin yanından kornere gitti.

31. dakikada Umut Nayir'in kafa pasında Aleksici topla buluştu; Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis topu çeldi.

40. dakikada Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş soluna uzanarak çıkardı.

Saha çıkışında her iki takım da "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla yer aldı.

Ayrıca, Süper Lig'de 32. sezonunu geçiren Göztepe, bugün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçıyla ligdeki 1000'inci karşılaşmasını gerçekleştirdi.

İlk yarı, karşılıklı ataklara karşın 0-0 sona erdi.

